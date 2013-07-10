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Teoman baba oluyor

Teoman, mayıs ayında gazetecilerin sorusuna, “Yaşım 45... Artık benim de baba olma zamanım geldi” yanıtını vermişti

10 Temmuz 2013 10:18

Sanatçı Teoman baba oluyor.

Aralık ayında nikâh masasına oturan ünlü rockçı Teoman ile fotoğrafçı Ayşe Kaya’yı çocuk heyecanı sardı.

Hürriyet'in haberine göre, Kaya’nın üç aylık hamile olduğu öğrenildi.

Teoman, mayıs ayında gazetecilerin sorusuna, “Yaşım 45... Artık benim de baba olma zamanım geldi” yanıtını vermişti.


Müziğe geri dönmüştü


Geçen sene müziği bıraktığını açıklayan Teoman, müziğe geri döndüğünü söyledi.

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasından sahneleri özlediğini belirten Teoman, "Az sayıda, özenli konserler vereceğim. Ne zaman, nerede, nasıl konserler olacak bunlar, tam olarak henüz bilmiyorum ama verdiğim kararı sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullanmıştı.

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