Teodosic imzayı attı

CSKA Moskova ile yolları ayrılan Sırp oyun kurucu Milos Teodosic, NBA ekiplerinden Los Angeles Clippers'a imza attı



All-star oyun kurucusu Chris Paul'ü Houston Rockets'a kaptıran Los Angeles Clippers, Avrupa'nın en iyi oyun kurucularından biri olarak lanse edilen Sırp Milos Teodosic'le sözleşme imzaladı..



Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyun kurucu ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Sözleşme süresi hakkında bilgi verilmezken ABD basını, Teodosic'in 12,3 milyon dolar karşılığında 2 yıllık kontrat imzaladığını ileri sürdü.



Teodosic, kariyerinde ülkesinin FMP, Borac Cacak, Yunanistan'ın Olympiakos ve Rusya'nın CSKA Moskova takımlarında forma giydi



Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio Olimpiyatları, 2014 Dünya Şampiyonası ve 2009Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Teodosic, CSKA Moskova ile 2016'da THY Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşadı.