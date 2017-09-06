Tendürek'te 5 terörist öldürüldü

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İlimiz Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca 5 Eylül 2017 tarihinde 2 farklı noktada Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen hava destekli operasyonlar neticesinde 6 Eylül 2017 saat 09.33 sıralarında 5 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.

Bölgede geniş çaplı operasyonların devam etttiği bildirildi