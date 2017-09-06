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Tendürek'te 5 terörist öldürüldü

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi

06 Eylül 2017 17:26

Oğuzhan HANÇER / AĞRI, (DHA) - AĞRI\'nın Doğubayazıt ilçesi ile Van\'ın Çaldıran ilçeleri arasındaki Tendürek Dağı bölgesinde Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Ağrı Valiliği\'nden yapılan açıklamada, \"İlimiz Diyadin ilçesinin Tendürek Dağı bölgesinde, Ağrı İl Jandarma Komutanlığımızca 5 Eylül 2017 tarihinde 2 farklı noktada Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarına yönelik operasyon düzenlenmiştir. Düzenlenen hava destekli operasyonlar neticesinde 6 Eylül 2017 saat 09.33 sıralarında 5 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi etkisiz hale getirilmiştir\" denildi.
Bölgede geniş çaplı operasyonların devam etttiği bildirildi

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