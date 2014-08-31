Ten uyumu nedir? Bir ilişkide ten uyumu ne kadar önemlidir? Ten uyumu ile ''ilk gece korkusu'' aynı şey midir?

CNN Türk, "ten uyumu" ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. İşte o yanıtlar:

Ten uyumu nedir?

Dokunmaya karşı koyamaz hale getiren ve karşındakinin cinsel anlayışına hitap eden bir iletişim şekli aslında. Sadece cinsellik olarak tanımlansa da bunun dışında kalan boyutları da bulunmakta.Çekicilik, büyü, hayal, tutku, zevk alma ve verme, gözlerdeki hayat ışığı, hayattan soyutlanma, her daim yeşil ışığın yanması gibi.Hormonlarla ilişkili olan ten uyumunu; duygularımız, düşüncelerimiz, alışkanlıklarımız, yetişme tarzımız ve daha birçok şey etkileyebilir. Her insanın teni parmak izi gibi farklıdır.

Tenlerin kimyası var mı?

Bilim insanları beynimizin kimyasına bağlı olarak, vücudumuzun da ve dolayısıyla tenimizin de kimyasının olduğunu ifade ediyorlar. Çiftlerin tenlerinin uyumu da bu şekilde gerçekleşiyor. Benzer hormonlar salgılanıyorsa, eşler arasındaki libido yani cinsel enerji yüksek oluyor.

Ten uyumunun olup olmadığını anlamak için ille de sevişmek mi gerekiyor?

Ruhunuz ya da içiniz bir tuhaf olur, tüm damarlarınızın attığını hissedersiniz, kalbiniz çarpar, dudaklar kurur...Ona bakışlarla bir şeyleri ifade etmek istersiniz. Bu aşama ten uyumu aşamasıdır. Cinsel ilişkinin öncesinde ya da onunla eş zamanlı yaşanabilir.

Peki ten uyumu olmazsa olmaz mıdır?

Mükemmel ilişkide uyum hem cinsel hem ruhsal hem de fiziksel olmalıdır. Bu üçlünün toplamı ise ten uyumudur.Bu üçünden biri eksik olursa tam olarak uyum yaşanmaz ve topallama başlar.Bütün sorumluluğu üstlenen ikili bir yerden fire verir. Araştırma sonuçlarına göre kesin bir sonuç çıkmasa da kimi araştırma sonuçlarına göre, yüzde 70, kimilerine göre ise yüzde 80 gibi ciddi oranlara varan, çiftlerin cinsel hayatlarının evliliğe yansıması, hiç kuşkusuz olağanüstü bir önem taşıyor.

Ten uyumsuzluğu ilk bakışta, “ilk gece korkusu” sanılabiliyor. Her iki durumda da belirtiler var...

Korku, kaygı bozukluğu, eşin kendisine dokunmasına tepki, eşe dokunmak istememek, erkekte güvensizlik duygusu, kadında isteksizlik, uyku halinde bile diğer eşin dokunmasına içgüdüsel tepki.Eğer sorun, erken boşalma, vajinismus gibi tedavisi mümkün olan bir sıkıntı değilse ve sorunun adı ten uyumu ise çiftleri zorlu günler bekliyor demektir.

Ten uyuşmazlığı ayrılık nedeni olabilir mi?

Ten uyuşmazlıklarının hepsi ayrılıkla sonuçlanmasa da bazı çiftlerde ayrılığa neden olabiliyor.

Tedavisi var mı?

Salt ten uyumsuzluğundan kaynaklı sorunların çözümü imkansız gibi görünüyor. Eğer sorun, gerçekten ilk gece korkusundan ya da çiftin henüz birbirine alışamamasından kaynaklı ise, uzman yardımı ile sorun çözülebiliyor.