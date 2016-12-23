Tempo dergisi kapandı

Doğan Dergi Grubu 6 Aralık 1987 tarihinde yayım hayatına adım atan ve yıllarca haberleri, röportajları ve yazarlarıyla Türkiye’nin gündemine oturan Tempo dergisini kapatma kararı aldı.

Medya Radar’da yer alan habere göre Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş tarafından yayınlanan, Yayın Direktörlüğü'nü İlhan Demiriz'in Yayın Yönetmenliği'ni ise Ayşegül Savur Özgen'in yaptığı dergi 2009 yılından itibaren haftalık haber dergisi olmaktan çıkarak yayın hayatını aylık bir life style dergisi olarak sürdürmeye başlamıştı.

Türkiye’nin en önemli entelektüellerinden Murat Belge, dünyanın bir numaralı astroloğu Susan Miller ve Fatoş Karahasan Tempo’nun sürekli yazarları arasında yeralıyordu.

Türkiye'nin en köklü dergilerinden biri olan Tempo Dergisi kurulduğu günlerde 70 bin tiraja ulaşmış, fiyatı 1 TL'ye düşünce 2005 yılı sonu satışı 253 bine ulaşmıştı.

Neden kapatıldı?

Derginin kapatılma gerekçesinin yeterli satış rakamlarına ulaşamaması ve Doğan Medya Grubu'nun aldığı 'ekonomik daralma' olduğu belirtiliyor.