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TEM'de yaralı köpeğe yardım eli

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL,(DHA) ATAŞEHİR'DE bir sürücü köpeğe çarpıp kaçarken başka bir sürücü ise yaralı hayvanı aracına alarak veterinere götürdü

16 Ağustos 2018 17:38

Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL,(DHA)
ATAŞEHİR\'DE bir sürücü köpeğe çarpıp kaçarken başka bir sürücü ise yaralı hayvanı aracına alarak veterinere götürdü. O anlar trafik kamerası tarafından görüntülendi. 
Kaza saat 08.50 sıralarında Ataşehir TEM otoyolunda meydana geldi. Yola atlayan bir köpeğe seyir halindeki bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken bir yaya, bir motosiklet ve bir otomobil sürücüsü ise yardıma koştu. Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Motosiklet sürücüsü ve yaya ise köpeği araca taşıdı. Kadın sürücü köpeği veterinere götürürken o anlar İBB\'ye ait trafik kamerası tarafından görüntülendi. 

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