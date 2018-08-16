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TEM'DE YARALI KÖPEĞE YARDIM ELİ

  - Çarpar sürücü kaçtı, arkadan gelen sürücü ise yardım etti Haber: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA Ataşehir'de bir sürücü köpeğe çarpıp kaçarken başka bir sürücü ise yaralı hayvanı aracına alarak veterinere götürdü

16 Ağustos 2018 17:32

 

- Çarpar sürücü kaçtı, arkadan gelen sürücü ise yardım etti

Haber: Sinan BİLGİLİ / İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de bir sürücü köpeğe çarpıp kaçarken başka bir sürücü ise yaralı hayvanı aracına alarak veterinere götürdü. O anlar trafik kamerası tarafından görüntülendi. 
Kaza saat 08.50 sıralarında Ataşehir TEM otoyolunda meydana geldi. Yola atlayan bir köpeğe seyir halindeki bir otomobil çarptı. Otomobil sürücüsü yoluna devam ederken bir yaya, bir motosiklet ve bir otomobil sürücüsü ise yardıma koştu. Kadın sürücü aracından çıkardığı bezi köpeğin altına koydu. Motosiklet sürücüsü ve yaya ise köpeği araca taşıdı. Kadın sürücü köpeği veterinere götürürken o anlar İBB\'ye ait trafik kamerası tarafından görüntülendi. 

Görüntü Dökümü:
İBB KAMERASI
-Yerde yatan köpek
-Köpeğin araca taşınması
-Detaylar

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