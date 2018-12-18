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TEM'DE BİR ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Ersan SAN / İSTANBUL DHA TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri yakınlarında bir araç, alev alev yandı

18 Aralık 2018 00:48

Ersan SAN / İSTANBUL DHA
TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri yakınlarında bir araç, alev alev yandı. Yangın, yoldan geçen bir kişi tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyir halinde olan bir araç saat 20.30 sıralarında bir anda alev aldı. Yangını fark eden sürücü aracını yolda durdurarak kendini dışarı attı. Yükselen alevler aracı sardı. Yangın sonucu araç küle döndü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
Öte yandan, o sırada yoldan aracıyla geçen bir kişi yangın anının cep telefonu kamerasına kaydederek görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüntü Dökümü:
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-Cep telefonu kamerasından 
-Araçtan yükselen alevler
 

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