TEMA/Ataç: Topraklarımızdaki organik madde miktarını artırmalıyız

İstanbul, 12 Haziran (DHA) - Toprağın kalitesini artırma konusunda toplumu bilinçlendirmek ve tarımsal sürdürebilirliğe katkı sağlamayı amaçlayan Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) ve Sütaş işbirliğiyle gerçekleştirilen Organomineral Gübre Çalıştayı’nda, Türkiye’nin topraklarının yüzde 99’unun yeterli organik madde içermediği belirtildi.

Çeşitli üniversitelerden 20 akademisyen ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay kitabının tanıtıldığı basın toplantısında, tarım topraklarındaki sağlık ve kalite göstergelerinden organik maddenin eksikliğine dikkat çekildi.

TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç, tarım topraklarını daha verimli hale getirmek için toprağın bir ekosistem olarak canlı ve cansız tüm bileşenleri ile korunması gerektiğini söyledi ve ekledi, “İyi bir tarım toprağının ağırlığının en az yüzde 3.0’ü kadar organik madde içermesi gerekir ancak Türkiye’de tarım topraklarının yalnızca yüzde 1.0’i bu değerlere sahip” dedi.

Organomineral Gübre Çalıştayı kitabının editörü ve TEMA Vakfı Danışmanı Prof Dr. Engin Kınacı şunları söyledi:

“Topraklar değerine paha biçilemeyecek varlıklardır ve toprağı toprak yapan karbon yataklarıdır. Karbon serbest kalıp karbondioksite döner ve atmosfere karışırsa sera gazının oluşturur. Sera gazı oluşumu da küresel ısınmaya neden olur.

“Üreticiler, toprağın organik madde içeriğinin önemi, topraklarında kullanabilecekleri hayvansal ve bitkisel organik madde kaynakları ve bunları kullanım şekilleri hakkında bilgilendirilmedi.

“Niğde ve Nevşehir’de patates üreticileri yüksek ürün elde edebilmek için kimyasal gübreleri arttırdılar ve organik madde kullanımını düşürdüler. Bu nedenle toprak tuzlandı ve çoraklaştı. Bölgede verimin azalması sebebiyle o bölgelerde Tarım Bakanlığı patates üretimini yasakladı.

“Kimyasal gübreler fazla kullanırsa verimi yükseltir ama kalite düşer. Özellikle halkın temel gıda maddesi olarak kullandığı tahıldan yapılan ürünlerde kalite düştü. İnsanlarda gizli açlık var. Bunun sebebi besinlerimizde de gizli açlık olması. Türkiye’deki insanlarda demir ve çinko eksikliği çok fazla. Bu elementlerin yokluğu da gizli açlığa sebep oluyor.

“Organik madde açığını doğru kimyasal gübreyi, doğru miktarı ve doğru zamanı kullanarak kapıyoruz.”

Sütaş Grubu Tarımsal Faaliyetlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Tezel, “Çiftlikten Sofralara” isimli iş modellerinin hayvancılık ve sanayiyi bir sıraya getiren bölgesel bir kalkınma modeli niteliği taşıdığını söyledi.

Tarık Tezel her yıl ortalama bir mm toprak eridiğini, toprağın daha çorak hale geldiğini ve bu nedenle verim kaybı yaşanıldığını belirtti.

Tezel, “2016 yılından bu yana biyogaz tesislerimizde işlediğimiz gübreleri yüksek kaliteli organik ve organomineral gübre haline getiriyoruz. Şimdilik yılda altı bin ton düzeyinde üretim yapıyoruz. 2020 yılı için hedefimiz ise yılda 100 bin ton organomineral gübre üretimi” dedi. (Fotoğraflı)