T24 LogoT24 Logo
Gündem

TEM Otoyolu, bugün boşaldı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı

20 Ağustos 2018 16:08

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KURBAN Bayramı tatili için yola çıkanların trafiği kilitlediği TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde arife günü yollar bomboş kaldı.
9 günlük Kurban Bayramı tatili ile birlikte geçen Cuma gününden itibaren TEM Otoyolu Kocaeli kesiminde yoğunluk yaşanırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. TEM Otoyolu\'ndan çıkarak D-100 Karayolu\'na yönelenler burada da trafiği kilitledi. Arife günü ise yolların bomboş olması dikkat çekti. TEM Otoyolu\'nun hem Ankara hem de İstanbul istikametlerinde normalin altında trafik gözlendi.
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Dinçer AKBİRİZMİTKocaeliDHAKURBAN BayramıTEM Otoyolu KocaeliKurban BayramıCumaTEM OtoyoluD100 KarayoluArifeAnkaraFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24