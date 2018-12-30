Televizyon tamircisi intihar etti

Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinde, televizyon tamircisi Mehmet C. (31), kendini ağaca asarak yaşamına son verdi.

Bekar olan Mehmet C., bugün saat 14.30 sıralarında, Akyeniköy Mahallesi\'ndeki bir zeytinlikte ağaca ile asılı olarak yakınları tarafından ölü bulundu. Savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet C.\'nin cesedi, önce Didim Devlet Hastanesi Morgu\'na ardından da otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Jandarma, bilinen herhangi bir sorunu olmadığı öğrenilen Mehmet C.\'nin intihar nedeninin araştırıldığını bildirdi.



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