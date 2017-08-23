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Dünya
Deutsche Welle

Telafer’de 30 bin sivil mahsur

BM: IŞİD’in kentteki sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasından endişe ediyoruz

23 Ağustos 2017 12:57

IŞİD'in elinde bulunan ve Irak ordusunun kara harekatı başlattığı Telafer kentinde Birleşmiş Milletler'in (BM) verdiği bilgiye göre yaklaşık 30 bin sivil mahsur kaldı.

Kentin güneyinde ve doğusunda bulunan toplanma noktalarında insani yardım yapıldığını aktaran BM sözcüsü Stéphane Dujarric, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (BMYK) sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmasından ve kaçmaya çalışanların idam edilmesinden endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü, Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin tüm taraflara, sivillerin çatışma alanını terk etmelerinin mümkün kılınması yönünde çağrı yaptığını aktardı. BM pazartesi yaptığı açıklamada, binlerce sivilin gelecek gün ve haftalarda bölgeden kaçmasının beklendiğini duyurmuştu.

Telafer'de binlerce IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor

Musul'un batısındaki Telafer, IŞİD'in Irak'ta elinde tuttuğu son önemli yerleşim birimlerinden biri. 2014 yılında IŞİD işgal etmeden önce kentte çoğunluğu Şii Türkmen yaklaşık 200 bin kişi yaşıyordu. Kasabada binlerce IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor.

Temmuz ayında Musul kentini terör örgütünden geri alan Irak ordusu, pazar günü Telafer'e kara harekatı başlatmış, salı günü de kentin ilk mahallelerinin geri alındığını duyurmuştu.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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