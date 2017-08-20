Telafer operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Irak ordusunun IŞİD'in kontrolündeki Telafer'e kara harekatı başlattığını duyurdu. Pazar günü devlet televizyonundan Iraklılara seslenen El İbadi, siyah bir askeri üniformayla yaptığı konuşmasında Telafer'deki IŞİD militanlarının "teslim olmak ya da ölmek dışında bir seçenekleri" olmadığını söyledi.

Irak ordusuna, "tüm dünya bizim arkamızda" mesajı veren Irak Başbakanı "Biz, tüm cephelerde kazandık ve IŞİD hepsini kaybetti" diye konuştu.

Telafer'e yönelik kara harekatına Irak ordusu ve Irak polisinin yanı sıra İran tarafından da desteklenen Iraklı Şii milis grubu Haşdi Şabi de katılıyor. Harekat, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon tarafından hava operasyonları ile destekleniyor.

IŞİD'in Musul ili içerisindeki son kalesi

Haşdi Şabi milisleri, birkaç ay önce ilçeyi birçok cepheden çevrelemiş, Musul ve Suriye'ye açılan ikmal yollarını kesmişti. Irak ordusuna bağlı savaş uçakları, kara harekatına yönelik hazırlıklardan bağımsız, geçen hafta IŞİD'in ilçedeki kumanda merkezi, silah deposu ve birliklerin toplandığı alanları bombalamıştı.

Telafer, IŞİD'in Musul ilindeki son kalesi olarak görülüyor. Kasabada binlerce IŞİD militanı olduğu tahmin ediliyor. Irak ordusu Temmuz ayında Musul kentini terör örgütünden geri almıştı.

IŞİD'in 2014 yılında kontrolünü ele geçirdiği Telafer, Musul'un yaklaşık 70 kilometre güneyinde yer alıyor. Sünnilerin ağırlıkta olduğu bölgedeki Telafer kasabasında nufüsun büyük bir kısmını, özellikle Şii Türkmenler oluşturuyor. IŞİD'in kontrolüne girmeden önce kentte yaklaşık 200 bin kişi yaşıyordu. Ancak bu sivillerin ne kadarının halihazırda Telafer'de kaldığı bilinmiyor. Kasabadan kaçmayı başaran yerel yetkililer, kasabada kalan sivillerin IŞİD tarafından canlı kalkan olarak kullanıldığından yola çıkıyor.

IŞİD militanları Irak'ta Telafer dışında Kerkük yakınlarında Havija kasabası ve Anbar ilinin bazı bölümlerini de kontrolünde bulunduruyor. IŞİD Suriye'deki kalesi Rakka'nın neredeyse yarısının kontrolünü kaybetmiş durumda.

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AFP, BD/AÜ