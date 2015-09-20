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Dünya
Deutsche Welle

Tel örgüler sığınmacıları durdurmadı

Macaristan, Hırvatistan ve Slovenya'da sıkılaştırılan sınır kontrolleri ve tel örgülere rağmen sığınmacı akını durmuyor. Almanya ve Avusturya uluslararası toplumdan yardım istedi.

20 Eylül 2015 18:19


Doğu Avrupa ülkelerinde alınan tüm önlemlere rağmen hafta sonu 13 bin sığınmacı daha Avusturya'ya ulaştı. Alman polisi bin 300'den fazla kişinin de Almanya'ya geldiğini açıkladı.

Sınırlarına tel örgü çeken Macaristan, gelen sığınmacıları otobüslerle doğrudan Avusturya sınırına taşıyıp bırakıyor. Macaristan'ın sert tutumu nedeniyle sığınmacıların büyük bir bölümü de Hırvatistan güzergahını kullanıyor. Sırbistan'a gelen sığınmacılar, Hırvatistan ve Slovenya'yı geçip Avusturya ve oradan da Almanya'ya ulaşmaya çalışıyor.

Hırvat ve Macar yetkililerin sınırda sığınmacıların kısa sürede Avusturya'ya devam edebilmeleri için işbirliği içinde çalıştığı belirtiliyor.

Yardım çağrısı

Batı ve kuzey Avrupa'da en çok sığınmacı kabul eden ülkeler ise Almanya, Avusturya ve İsveç. Ancak artık sığınmacı akınını durdurmak isteyen Almanya ve Avusturya uluslararası topluma yardım çağrısı yaptı. Başkent Viyana'da cumartesi günü bir araya gelen Avusturya Başbakanı Werner Faymann ve Almanya Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel, Suriyeli sığınmacılar için uluslararası topluma çağrıda bulunarak 5 milyar euroya ihtiyaç olduğunu belirttiler. Faymann ve Gabriel, Lübnan ve Ürdün'deki Suriyeli mülteciler için BM yardımlarının artırılması gerektiğini vurguladı.

Bu ülkelerdeki mültecilere yardım edilmesi gerektiğini ifade eden Gabriel, Avrupa Birliği'nin bu parayı bulamaması halinde daha fazla kişinin yollara düşeceğini söyledi. Gabriel, ABD ve Suudi Arabistan'ın da yardım programına katılması gerektiğine dikkat çekti.

Gabriel yardımlarla ilgili sorunların çarşamba günü düzenlenecek AB zirvesinde ele alınacağını da vurguladı.

Avrupa Birliği'nin genişlemeden sorumlu komiseri Johannes Hahn ise Türkiye'ye bir milyar euro yardım yapılması gerektiğini dile getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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