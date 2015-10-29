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Dünya
Deutsche Welle

Tel örgü iddialarına yanıt verdi

Avusturya'nın sığınmacı akınına karşı tel örgüler inşa ettiği iddia ediliyordu. Ancak Avusturya Başbakanı Werner Faymann, "Tel örgülerin Avrupa'da yeri yok" dedi.

29 Ekim 2015 12:25


Avusturya Başbakanı Werner Faymann, Avusturya sınırlarına tel örgü örüldüğü iddialarına yanıt verdi. Avusturya televizyon kanalı ORF'de yaptığı açıklamada Faymann, "Mülteci sorununun tel örgülerle çözüleceğine inananlar yanılıyor" diye konuştu.

Faymann, Slovenya sınırına inşa edilmesi planlanan önlemlerin sadece daha iyi kontrol amacı taşıdığını, alınacak önlemler nedeniyle mülteci sayısının azalmayacağını vurguladı.

Sorunun ancak Suriye'deki iç savaşın sona erdirilmesi ve Avrupa Birliği'nin dış sınırlarında kabul merkezleri oluşturulması ile çözüleceğini belirten Avusturya Başbakanı, Balkan güzergahı üzerinde mülteciler için kışa dayanıklı kamplar oluşturulması gerektiğini de vurguladı.

Juncker'le görüştü

Faymann'ın AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'le de bir telefon görüşmesi yaptığı ve iki politikacının da tel örgülerin çözüm olmayacağı konusunda görüş birliği içinde oldukları belirtildi.

Avusturya yönetimini sığınmacı akınında gerekli koordinasyonu sağlayamamakla suçlayan Almanya'nın Bavyera Eyaleti Başbakanı Horst Seehofer, bunun aynı zamanda Başbakan Angela Merkel'in de bir yükümlülüğü olduğunu söylemişti.

Atina'da mülteci mesaisi

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de sığınmacı kriziyle ilgili temaslarda bulunmak üzere bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyor. Steinmeier, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos, Başbakan Aleksis Tsipras ve Yunan mevkidaşı Nikos Kotzias ile görüşecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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