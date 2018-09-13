Tekvandoda rekor katılım

Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası\'na katılan 3 bin 270 sporcu rekor kırdı

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin: \"Hedefiniz ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek olmalı\"

\"Allah\'ın izniyle 2020\'de sporcularımızın bayrağımızı göndere çektirdiklerini hep beraber izleyeceğiz\"



Ercan ATA / (ANKARA),DHA

Türkiye Minikler Tekvando Şampiyonası\'nın açılış seremonisi gerçekleştirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 11 Eylül\'de başlayan şampiyona 16 Eylül\'de sona erecek. Şampiyonaya 72 ilden bin 830\'u erkek, bin 400\'ü bayan olmak üzere toplamda 3 bin 230 sporcu katılıyor. Erkek ve bayanlarda 9\'ar sıklette düzenlenen şampiyonada mücadele eden 3 bin 230 sporcu katılım rekoru kırdı. Daha önceki rekor 2 bin 770 sporcuydu.

Şampiyonanın üçüncü gününde açılış seremonisi gerçekleştirildi. Açılış seremonisine Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Yönetim Kurulu Üyeleri, hakemler, antrenörler, sporcular ve sporcu aileleri katıldı.

DOÇ. DR. METİN ŞAHİN, \"SPORLA BERABER EĞİTİMİNİ DEVAM ETTİREN GENÇLİK İSTİYORUM\"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Şahin, seremonide yaptığı konuşmada şunları söyledi:

\"Minik sporcuların hedefleri, Ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek olmalı. Ülkemizin nitelikli insanlara ihtiyacı var. Her konuda kendinizi geliştirin. Sporla beraber eğitimini devam ettiren gençlik istiyorum. Tam teşekküllü olacaksınız. Eğitiminizi aksatmayacaksınız. Tarihinizi, geçmişinizi öğreneceksiniz. Kültürel aktivitelere katılacaksınız. Vatanına milletine faydalı bireyler olacaksınız.\"

Türkiye\'nin tekvandoda dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olduğunun altını çizen Başkan Şahin, \"Şu anda yolun başındasınız. Hedefiniz Ay-yıldızla bayrağı göndere çektirmek olmalı. Abileriniz, ablalarınız çok başarılı. Dünyanın en iyi ülkelerinden birisiyiz. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları\'na 2 yıl gibi bir zaman kaldı. Orada sporcularımızın bayrağımızı nasıl göndere çektirdiklerini Allah\'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Önce inanç, sonra güven ve çalışma en sonunda ise kazanç gelir. Bizler inandık ve çalışmaya devam ediyoruz. Sonunda ise kazanan her zamanki gibi Türk sporu ve tekvandosu olacak\" ifadelerini kullandı.

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