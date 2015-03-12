T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Teksas'ta iğneyle infaz

Teksas eyaletinde cinayetten suçlu bulunan Manuel Vasquez'e verilen idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

12 Mart 2015 13:14


46 yaşındaki Manuel Vasquez'in idam cezası Huntsville Cezaevi'nde infaz edildi. Vasquez, 1999 yılında kendisine uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirden haraç vermeyen 51 yaşındaki bir kişiyi öldürmüş, çarptırıldığı ölüm cezasını temyiz etmemişti. Manuel Vasquez, "Demir parmaklıklar ardında yaşamaktansa ölümü yeğlerim" demişti.

Böylece ABD'de bu yıl içinde infaz edilen idamların sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan 4'ü Teksas'ta infaz edildi.

ABD'deki idam tartışması

ABD'de zehirli iğneyle idam cezalarının infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler, infaz sırasında enjekte edilen ilaçlardan biri olan Pentobarbital'i ABD'ye sevk etmiyor.

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen Clayton Lockett'ın infazı büyük tepki toplamıştı. Lockett, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde bir ilaç karışımıyla infaz edilmek istenmiş, ancak işlem başarısız olunca mahkûm, yaklaşık 43 dakika boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmüştü.

İlk incelemelerde, ilaç karışımının "istenen etkiyi yapmadığı" belirlenmiş, gelişme üzerine bir başka idam mahkûmu olan Charles Warner'in infazı ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

TeksasManuel VasquezHuntsville CezaeviVasquezABDPentobarbital ABDClayton LockettMcAlesterOklahoma Eyalet HapishanesiCharles WarnerDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/AG

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24