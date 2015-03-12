Teksas'ta iğneyle infaz



46 yaşındaki Manuel Vasquez'in idam cezası Huntsville Cezaevi'nde infaz edildi. Vasquez, 1999 yılında kendisine uyuşturucu ticaretinden elde ettiği gelirden haraç vermeyen 51 yaşındaki bir kişiyi öldürmüş, çarptırıldığı ölüm cezasını temyiz etmemişti. Manuel Vasquez, "Demir parmaklıklar ardında yaşamaktansa ölümü yeğlerim" demişti.

Böylece ABD'de bu yıl içinde infaz edilen idamların sayısı 9'a yükseldi. Bunlardan 4'ü Teksas'ta infaz edildi.

ABD'deki idam tartışması

ABD'de zehirli iğneyle idam cezalarının infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler, infaz sırasında enjekte edilen ilaçlardan biri olan Pentobarbital'i ABD'ye sevk etmiyor.

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen Clayton Lockett'ın infazı büyük tepki toplamıştı. Lockett, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde bir ilaç karışımıyla infaz edilmek istenmiş, ancak işlem başarısız olunca mahkûm, yaklaşık 43 dakika boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmüştü.

İlk incelemelerde, ilaç karışımının "istenen etkiyi yapmadığı" belirlenmiş, gelişme üzerine bir başka idam mahkûmu olan Charles Warner'in infazı ertelenmişti.