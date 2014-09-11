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Dünya
Deutsche Welle

Teksas'ta iğneyle infaz

Teksas eyaletinde iki cinayetten suçlu bulunan Willie Trottie'ye verilen idam cezası zehirli iğneyle infaz edildi.

11 Eylül 2014 13:48


45 yaşındaki Afro-Amerikalı Willie Trottie'nin ölümcül dozda Pentobarbital enjekte edilerek idam edildiği belirtildi.

Willie Trottie, eski kız arkadaşı ve kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle 1993 yılında ölüm cezasına çarptırılmıştı. Sanığın idamı önlemek için Yüksek Mahkeme nezdinde yaptığı başvurular sonuçsuz kalmıştı.

Trottie'nin avukatı, Teksas'taki infazların anayasaya uygun olmadığını söyledi. Kullanılan ilaç karışımının üreticisinin açıklanmadığına dikkat çekildi.

ABD'de zehirli iğneyle idam cezalarının infazı tepkilere neden oluyor. Avrupalı şirketler, infaz sırasında enjekte edilen ilaçlardan biri olan Pentobarbital'i ABD'ye sevk etmiyor.

19 yaşındaki bir kadını öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkûm edilen Clayton Lockett'ın infazı büyük tepki toplamıştı. Lockett, McAlester kentindeki Oklahoma Eyalet Hapishanesi'nde bir ilaç karışımıyla infaz edilmek istenmiş, ancak işlem başarısız olunca mahkûm, yaklaşık 43 dakika boyunca can çekiştikten sonra kalp krizinden ölmüştü.

İlk incelemelerde, ilaç karışımının "istenen etkiyi yapmadığı" belirlenmiş, gelişme üzerine bir başka idam mahkûmu olan Charles Warner'in infazı ertelenmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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