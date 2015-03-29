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Dünya
Deutsche Welle

‘Teknik arıza ihtimaller dahilinde’

Fransız yetkililer, düşen Germanwings uçağının soruşturmasında teknik arıza ihtimalinin de göz önünde bulundurulduğunu açıkladı.

29 Mart 2015 15:25


Salı günü düşen Germanwings uçağına ilişkin soruşturmalar sürüyor. Soruşturmaların Almanya'nın Düsseldorf kentindeki ayağında görevli Fransız soruşturma ekibinin başkanı Jean-Pierre Michel, „Şu anda uçakta teknik bir arıza meydana gelmiş olabileceği ihtimaller dışında bırakılmıyor“ dedi. Fransız BFMTV kanalına konuşan yetkili, soruşturmaların devam ettiğini, ancak hala bazı teknik ayrıntıların eksik olduğunu belirtti. Michel, Alman yetkililer ile ortaklaşa yürütülen soruşturmalarda uçağın düştüğü yerden elde edilen bulgularla, uçuşa ilişkin bulguların birlikte değerlendirileceğini ifade etti.

Marsilya Savcılığı, şu ana kadar ulaşılan bulguların, yardımcı pilotun uçağı bilinçli olarak düşürdüğü yönünde olduğunu açıklamıştı. Kaza hakkında önemli ayrıntıları gün yüzüne çıkarması umulan ikinci kara kutu ise henüz bulunamadı.

Hastalık açıklanmadı

Öte yandan Düsseldorf Savcılığı, 27 yaşındaki yardımcı pilotun evinde yapılan incelemelerde kaza gününü de kapsayan ‘yırtık bir rapor' bulunduğunu duyurmuştu. Fakat yardımcı pilotun hastalığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Barcelona-Düsseldorf seferini yapmakta olan Germanwings Havayolları'na ait Airbus tipi uçak, salı günü Fransa Alpleri'ne çarparak düşmüş, uçaktaki 150 kişiden kurtulan olmamıştı. Kaza yerinde arama çalışmaları sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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