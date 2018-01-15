T24 LogoT24 Logo
Spor

Tekke'den Manisaspor'a şart

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1'inci Lig'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları Dimov, Atiemwen, Berkay, Metin, Zahit ve Emrullah'ı kaybeden Grandmedical Manisaspor'da istifa eden teknik direktör Fatih Tekke, Başkan Abdullah Mergen'le b

15 Ocak 2018 17:39

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TFF 1\'inci Lig\'de yaşadığı ekonomik sıkıntılar yüzünden oyuncuları Dimov, Atiemwen, Berkay, Metin, Zahit ve Emrullah\'ı kaybeden Grandmedical Manisaspor\'da istifa eden teknik direktör Fatih Tekke, Başkan Abdullah Mergen\'le bir araya geldi. Mergen\'in yeniden takıma döndürmek için ikna etmeye çalıştığı Tekke, futbolcuların tekrar takıma dahil olması halinde görevini sürdürebileceğini söyledi.
Başkan Mergen yaptığı açıklamada, \"Önceliğimiz kaynak bulup takımdan ayrılan oyuncuları tekrar buraya kazandırmak. Fatih Tekke de kadrosunun dağılması nedeniyle istifa etti. Bir an önce toparlanmaya çalışacağız. Futbolcularımızı geri getirdiğimiz zaman Fatih Tekke görevine devam edecek\" diye konuştu. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA TFFLigDimov Atiemwen Berkay Metin ZahitEmrullahGrandmedical ManisasporFatih Tekke Başkan Abdullah MergenMergenTekkeBaşkan MergenFatih TekkeBirFutbolcularımızı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24