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Tekirdağ'da mobilya fabrikasında yangın

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı

25 Aralık 2017 15:37

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Ergene ilçesindeki ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında fabrikada büyük hasar oluştu.
Marmaracık Mahallesi fabrikalar mevkiinde bulunan ahşap kapı ve mobilya üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede fabrikanın üretim bölümüne de sıçradı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Tesislerde büyük hasara neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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