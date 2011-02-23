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TEKİRDAĞ'DA CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ: 7 YARALI TEKİRDAĞ (A.A)

23 Şubat 2011 20:06

-TEKİRDAĞ'DA CEZAEVİ ARACI DEVRİLDİ: 7 YARALI TEKİRDAĞ (A.A) - 23.02.2011 - Tekirdağ'da cezaevi aracının devrilmesi sonucu 5 er, 1 uzman çavuş ve 1 tutuklu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Muratlı F Tipi Cezaevi'ne giden Recep Pirge'nin kullandığı 06 TIC 69 plakalı cezaevi aracı, Maksi Kavşağı'nda ıslak yolda kayarak direğe çarpıp devrildi. Kazada, araçta bulunan tutuklu İnan G. ile isimleri açıklanmayan 5 er ve 1 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar, Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.    Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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