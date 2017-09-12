Tekirdağ'da 10 hektar ormanlık yandı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'da piknikçilerin yaktığı mangaldan çıktığı tahmin edilen yangında 10 hektar fıstık çamı ormanı yandı. Alevler, havadan söndürme helikopterleri, karadan da itfaiyenin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alınabildi.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nin tatil beldesi Kumbağ Mahallesi\'nin yüksek kesimlerindeki ormanlık alanda bugün öğleden sonra yangın çıktı. Alevler şiddetli lodosun da etkisiyle geniş bir alana yayılırken, alevlere havadan 2 söndürme helikopteri, Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait 5 araç, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 4 saat süren çalışmada alevler daha da büyük alana yayılmadan kontrol altına alınarak, söndürme çalışmalarına başlandı. Yangında 10 hektarlık fıstık çamı ormanının yandığı belirtildi.

MANGAL BULUNDU

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı\'na bağlı Kumbağ Jandarma Karakolu ekipleri, yangın bölgesinde yaptıkları incelemede bir yanar durumda mangal, çay sevameri, ekmek buldu. Jandarma, orman yangınına piknikçiler tarafından yakılan mangalın neden olduğu olasılığı üzerinde durarak, bölgedeki Mobese kameralarını da incelemeye alıp, soruşturmasını bu yönde sürdürüyor. Yanan orman bölgesinde arıcılık yapan Mehmet Ülker, \"Geldiğimde yangın büyümüş ve yolu kapatmıştı. Buradan geçemedim. Bu güzelliklerin yanmasına çok üzüldüm. Biz burada çam balı üretiyoruz. Dolayısı ile bu yanan çamlardan arılarımız faydalanıyor. Bu ağaçlar bölgenin ciğerleridir. Mangaldan çıktığını tahmin ediyorum. Ama o bölgeye gelmediğim için mangalı kimlerin yaktığını göremedim. Çok yazık oldu\" dedi.

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