Tekirdağ'a Çinli gelin

Onur KAYA/ KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde ithalat ve ihracat işi yapan Cengiz Alcan, 4.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Çinli Tıng Tıng Zheng ile yaşamını birleştirdi.

İnternet üzerinden ithalat ve ihracat işiyle uğraşan Cengiz Alcan, Çin\'de bir mağazada müdürlük yapan Tıng Tıng Zheng ile 4.5 yıl önce internet üzerinde tanıştı. İş için daha önceden iletişim halinde olan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin evlilik kararı almasının ardından aileleri de tanışınca, Kapaklı\'da nikahları kıyıldı.

Çiftin nikahlarını kıyan Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, mutluluklar dileyerek, \"Bugün belediyemiz nikah salonunda Uzakdoğu\'dan gelinimiz vardı. Çin Halk Cumhuriyeti\'nden Tıng Tıng Zheng ile Cengiz Alcan kardeşimizin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum\" dedi.

Damat Cengiz Alcan, eşi Tıng Tıng Zheng ile işi sayesinde internet üzerinden tanıştığını belirterek, \"Sattığım ürünlerle kendisi ilgilendiği için arkadaşlığımız kısa bir süre içinde aşka dönüştü. Aileler ile tanıştıktan sonra evlilik kararı aldık. Bugünde nikah kıyarak evliliğe ilk adımı attık. Cumartesi günü ise Kapaklı\'da düzenlenecek düğün töreni ile dünya evine gireceğiz. Çin\'de Şubat ayında bir düğün yapmayı düşünüyoruz. Eşim ile birlikte Çin\'de bijuteri dükkanı açtık. Düğünden sonra orada yaşayacağız\" dedi.



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