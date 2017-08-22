T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tekirdağ'a Çinli gelin

Onur KAYA/ KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde ithalat ve ihracat işi yapan Cengiz Alcan, 4

22 Ağustos 2017 20:53

Onur KAYA/ KAPAKLI(Tekirdağ),(DHA)-TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde ithalat ve ihracat işi yapan Cengiz Alcan, 4.5 yıl önce internet üzerinden tanıştığı Çinli Tıng Tıng Zheng ile yaşamını birleştirdi.
İnternet üzerinden ithalat ve ihracat işiyle uğraşan Cengiz Alcan, Çin\'de bir mağazada müdürlük yapan Tıng Tıng Zheng ile 4.5 yıl önce internet üzerinde tanıştı. İş için daha önceden iletişim halinde olan ikilinin arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin evlilik kararı almasının ardından aileleri de tanışınca, Kapaklı\'da nikahları kıyıldı.
Çiftin nikahlarını kıyan  Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, mutluluklar dileyerek, \"Bugün belediyemiz nikah salonunda Uzakdoğu\'dan gelinimiz vardı. Çin Halk Cumhuriyeti\'nden Tıng Tıng Zheng ile Cengiz Alcan kardeşimizin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum\" dedi.
Damat Cengiz Alcan, eşi Tıng Tıng Zheng ile işi sayesinde internet üzerinden tanıştığını belirterek, \"Sattığım ürünlerle kendisi ilgilendiği için arkadaşlığımız kısa bir süre içinde aşka dönüştü. Aileler ile tanıştıktan sonra evlilik kararı aldık. Bugünde nikah kıyarak evliliğe ilk adımı attık. Cumartesi günü ise Kapaklı\'da düzenlenecek düğün töreni ile dünya evine gireceğiz. Çin\'de Şubat ayında bir düğün yapmayı düşünüyoruz. Eşim ile birlikte Çin\'de bijuteri dükkanı açtık. Düğünden sonra orada yaşayacağız\" dedi. 
 
FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Onur KAYA KAPAKLITekirdağDHATEKİRDAĞ KapaklıCengiz AlcanTıng Tıng ZhengKapaklıBelediye BaşkanıMandalımutluluklarUzakdoğuHalk Cumhuriyeti Tıng Tıng ZhengBirDamat Cengiz AlcanAilelerBugündeCumartesiEşim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

Uluslararası Döner Federasyonu Başkanı: Bakteri üreten ürünleri çamaşır suyuyla yıkayıp...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24