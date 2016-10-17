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Yaşam

'Tekelci Ahmet abi' hapse giriyor

10 farklı suçtan aranan Ahmet Yılmaz'ın 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor

17 Ekim 2016 18:14

Eskişehir'de yaşanan bir kavgada attığı içki şişeleriyle sosyal medyada fenomen olan ‘Tekelci Ahmet' lakaplı Ahmet Yılmaz, polis ekipleri tarafından uzun süredir aranıyordu.

Yapılan aramalar sonrasında Ahmet Yılmaz'ın kaldığı evi tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

 

Balkondan atlamak istedi

 

Düzenlenen operasyonda polis ekiplerini fark eden Ahmet Yılmaz, balkondan atlamak istedi. Ancak ekipler tarafından yakalandı. Yılmaz'ın “Korku, kaygı veya paniğe neden olabilecek tarzda silahla ateş etme, tehdit, mala zarar verme, basit yaralama, yaralama, resmi belgede sahtecilik” gibi 10 farklı suçtan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz’ın, cezaevine gönderileceği öğrenildi.

 

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