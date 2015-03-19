Tek umut futbol



Profesyonel sporcu Victor Ndinya, Kenya'da birçok gencin hayal bile edemediği en üst ligte iki yıldır top koşturuyor. Ama 17 yaşındaki genç yeteneğin gözü Avrupa'da.

"Futbol benim mesleğim oldu. Kenya'nın en üst liginde iki yıldır oynuyorum. Bir gün Avrupa'da futbol oynamayı ümit ediyorum." diye konuşan Victor Ndinya, Mombasa'da Bandari Kulübü'nde oynuyor. Kardeşleriyle birlikte Nairobi sokaklarında top peşinde koşarken yeteneğini geliştirmiş ve ülkesinde şöhreti yakalamış.

Ama futbol konusunda kendisini daha da geliştirmek istiyor. Victor Ndinya, "Eğer denizaşırı ülkelerde oynarsam, ülkeme geri döndüğünde avantajlı olurum. Çünkü daha üstün bir oyuncu olurum. Kazanç da mükemmel" diye konuşuyor.

Kulüplerin maddi imkanları kısıtlı

Kenya'da profesyonel futbolcu olmak çok para kazanmak anlamına gelmiyor. Birçok kulüp futbolcuların paralarını düzenli ödemekte bile zorluk çekebiliyor. Avrupa'ya açılmak isteyen Afrikalı gençlerin ülkelerindeki yoksul takımlarda top koşturmaktan başka çaresi yok.

Nairobi'deki Mathare United takımının başkanı Bob Munro, Almanya'dan, İngiltere'den veya İspanya'dan gelen yetenek avcısı menajerlerin küçük kulüpleri değil, büyük takımları izlediklerini belirterek, "Mesela doğrudan Afrika Kupası'nı izleyip, oyuncuları buradan seçiyorlar. Eğer bir oyuncu Avrupa'da dikkatleri çekmek istiyorsa, normal şartlarda bir Afrika milli takımında oynuyor olması gerekir" diyor.

Ancak Avrupa'dan gelen futbol menajerlerinin tamamı iyi niyetli değil. Bob Munro bu kişilerle ilgili futbolcularını

"Bazılarının lisansları yok. Büyük vaatlerde bulunuyorlar. Bazı futbolcular da mutlaka gitmek istedikleri için onlara inanıyor. İnanmak istiyorlar ve bu nedenle sıkıntı çekiyorlar" diye uyardıklarını anlatıyor.

Kenyalı futbol kulüpleri oyuncuların boş vaatlere kanarak Avrupa'da parasız, işsiz ve bazen de yasadışı duruma düşmelerini önlemek için bilgilendirme etkinlikleri düzenliyorlar. Bilgilendirme etkinlikleri futbol simsarlarının işini zorlaştırıyor.

Bir süre Güney Afrika'da da futbol oynayan Kenya Milli Takımı antrenör yardımcısı Musa Otieno, dürüst ve profesyonel futbol menajerlerine rastlayanların ise başarılı olabildiklerine dikkatleri çekiyor.

Musa Otieno yurtdışı deneyimiyle ilgili şöyle konuşuyor:

"Kesinlikle güç olmuştu. Öncelikle dil sorunu vardı. İlk sezon sürekli yedek kulübesinde oturdum. Bu duruma çok öfkeliydim. Ben ki bir milli oyuncuydum, benim yerime oynayanlar ise kendi ülkelerini bile temsil edemeyen acemilerdi. Ama ben bir şans yakaladım ve onu kullandım."

Transfer bedelleri ödenmiyor

Afrika külupleri ise oyuncularını Avrupa'ya kaptırmaktan şikayetçi. Bob Munro FİFA kurallarına göre transfer için kendilerine bir bedel ödenmesi gerektiğini belirterek, "Avrupa kulüpleri transfer ücretlerini on yıllardır ihmal ediyor. Bizim kuralları tam olarak bilmediğimizin farkındalar. Bilsek bile avukatlara verecek para yok. Şu anda bile yetiştirdiği futbolcusu için transfer bedeli alması çok zor" diye sitem ediyor.

Kulüplerin Avrupa'dan umutları kesilse de genç oyuncuların gönlünde Avrupa ligleri hep var olacak. Çünkü Avrupa onlar için yoksulluktan kurtulmak anlamına geliyor.