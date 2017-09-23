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Spor

TEB İzmir Cup'ta finalistler belli

İZMİR, (DHA)                               KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü'nde düzenlenen 10

23 Eylül 2017 19:32

İZMİR, (DHA)
                             
KÜLTÜRPARK Tenis Kulübü\'nde düzenlenen 10. TEB İzmir Cup ATP Challenger Turnuvası\'nın tekler finali, Fransız Stephane Robert ile Ukraynalı Illya Marchenko arasında oynanacak.

Bugün yapılan yarı finallerde geçen yıl dünya klasmanında 50. sıraya kadar yükselen 37 yaşındaki Robert, Sırp rakibi Danilo Petrovic\'i 6-1, 6-4\'le saf dışı bıraktı. Fransız tenisçi, şimdiye kadar turnuvada oynadığı maçlarda hiç set vermedi. İzmir Cup\'ta 2012 yılında da finale çıkan Marchenko ise Kazak Aleksandr Nedovyesov karşısında 6-3 ve 1-0 öndeyken rakibinin sakatlık nedeniyle mücadeleyi bırakmasıyla şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazandı. Toplam 64 bin euro ödüllü turnuvada final maçı yarın saat 14.00\'te Kültürpark Tenis Kulübü\'nde oynanacak.

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