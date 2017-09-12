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Spor

TDMK ile UEFA arasında dopingle mücadele protokolü imzalandı

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile UEFA arasında dopingle mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı

12 Eylül 2017 14:39

Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu (TDMK) ile UEFA arasında dopingle mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol ile ulusal ve uluslararası düzeyde tüm futbol organizasyonlarında, doping kontrolleri ve dopingle mücadelenin etkili, caydırıcı ve hedefe yönelik şekilde yürütülmesi konusunda iş birliği yapılması için mutabakata varıldı. 
Türkiye Futbol Federasyonu adına Yönetim Kurulu Üyesi ve UEFA Sağlık Komitesi Üyesi Prof. Dr. Mete Düren\'in katılımı ile Ataköy Olimpiyatevi\'nde gerçekleşen imza töreninde UEFA\'yı temsilen UEFA Sağlık ve Anti-Doping Birimi Başkanı Marc Vouillamoz, Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu\'nu temsilen Komisyon Başkanı Av. Türker Arslan, Genel Koordinatör Prof. Dr. Rüştü Güner ve Genel Koordinatör Yardımcısı Av. Mehmet Yoğurtcuoğlu hazır bulundu.

İSTANBUL / DHA (fotoğraflı)

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