TCDD, 75 işçi alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bulunan iş yerlerinde çalıştırmak üzere ‘belirsiz süreli’ olarak 75 ‘istasyon operasyon işçisi’ alacak.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün ‘İstasyon Operasyon İşçisi Alım İlanı’, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı. İlana göre; İstanbul'da bulunan iş yerlerinde çalıştırılmak üzere 'belirsiz süreli' olarak 75 'istasyon operasyon işçisi' alınacak. Alım için, belirtilen ön lisans programlarından mezun erkek adaylar başvuru yapabilecek. Adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Evrak teslim tarihi ve yeri, sözlü sınav tarihi ve sonucunun da aralarında bulunduğu diğer detaylar, TCDD'nin internet sitesinden (http://www.tcdd.gov.tr) ilan edilecek.