-TBMM TATİLE GİRDİ TBMM (A.A) - 15.07.2011 - CHP'lilerin ''yemin krizi'' ve BDP'lilerin Meclise gelmemesi tartışmalarıyla açılan TBMM 1 Ekime kadar tatile girdi. TBMM, 24. Dönem'e tartışmalı başladı. Meclis, 18 gün süren 1. Yasama Yılı'nda andiçme töreni; Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı ile komisyonlar için yapılan seçimler; hükümet programının okunması, görüşülmesi ve güvenoylamasının ardından son olarak bir kanunu yasalaştırıldı. Meclis, 12 Haziran seçiminin ardından eksik toplandı. TBMM Genel Kurulu, 28 Haziranda AK Parti ve MHP milletvekillerinin andiçmesiyle başladı. CHP'lilerin ''Ergenekon davası'' sanıklarından İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ve Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın ''uzun tutukluluk süresini'' eleştirerek andiçmemesi açılışa damgasını vurdu. BDP destekli bağımsız milletvekilleri ise kayıt yaptırmadığı için Genel Kurulda yer almadı. TBMM Genel Kurulu, daha sonraki süreçte 25. TBMM Başkanı'nı da seçti. AK Parti Ankara Milletvekilleri Cemil Çiçek ve Zelkif Kazdal ile MHP Antalya Milletvekili Tunca Toskay aday olarak yarıştı. Seçimin üçüncü turunda, Cemil Çiçek, TBMM Başkanı oldu. Çiçek, TBMM Başkanlığına seçilmesiyle yoğun bir mesaiye başladı ve ''yemin krizine'' el attı. Çiçek'in, AK Parti ve CHP yöneticilerini, konunun çözümü için biraraya getirmesinin ardından yapılan ortak açıklamayla CHP'liler 11 Temmuzda TBMM Genel Kurulunda andiçti. TBMM Başkanı Çiçek, daha sonra AK Parti ile BDP temsilcilerini de buluşturdu, ancak bu görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı. Kayıt yaptırmayan BDP'liler ve BDP destekli bağımsız milletvekillerin andiçme işleme de gerçekleşmedi. Bu arada, CHP Mersin Milletvekili İsa Gök, partisinin tutumunu eleştirerek, andiçmeme kararını sürdürdü. TBMM'de Gök'ün yanı sıra BDP'li 29 ve bağımsız 6 milletvekili ile tutuklulukları devam eden Haberal, Balbay ve MHP İstanbul Milletvekili Engin Alan andiçmeyen milletvekilleri arasında yer aldı. Tutuklu milletvekillerinin durumu yargı kararına bağlı olarak netlik kazanacak. Diğerlerinin andiçmesi ise TBMM'nin tatili nedeniyle 1 Ekim sonrasına kalacak. Kayıt yaptırmayan BDP ve 6 bağımsız milletvekilleri ile andiçmeyen Gök'ün maaşları emanete alındı. TBMM, anayasa hükümleri uyarınca 1 Ekim 2011 Cumartesi günü saat 15.00'de toplanarak yeni yasama yılına başlayacak. -SENDİKALARIN TOPLU SÖZLEŞME YAPMA YETKİSİ- Öte yandan, sendikaların toplu sözleşme yapma yetkisinde esas alınan istatistiklerin yayımlanması yıl sonuna erteleniyor. TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yasaya göre, sendikaların toplu iş sözleşme yapma yetkilerinin tespitinde esas alınan, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yayımlanması gereken işçi istatistiklerinin Resmi Gazete'de yayımlanması 31 Aralık 2011 tarihine kadar ertelenecek. Bu tarihe kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanmış son istatistikler esas alınacak. Yasa, 1 Temmuz 2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Teklifin görüşmelerinde zaman zaman gerginlik yaşandı. CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, AK Parti Çorum Milletvekili, eski HAK-İŞ Genel Başkanı Salim Uslu'ya yönelik bir gazetede yer alan iddiaları gündeme getirdi. Öztürk, Uslu'ya 340 bin liralık makam arabası hediye edildiğinin iddia edildiği yazıyı okudu. Uslu, konuşmasının ardından yerine oturan Öztürk'e doğru yöneldi, araya milletvekilleri girdi. Öztürk, Uslu'ya ''Seninle ilgili daha neler var'' diye seslendi. Ortamın gerginleşmesi üzerine TBMM Başkanvekili Sadık Yakut oturuma ara verdi. Aranın ardından söz alan Salim Uslu, gündemdeki teklifin yüz binlerce işçiyi ilgilendirdiğini kaydederek, ''Binlerce işçinin sözleşme hakkının elinden alınması CHP'ye ne sağlayacak?'' diye sordu. Uslu, iddiaların yer aldığı gazetenin 16 Haziran 2009 tarihli olduğunu ve buraya gönderdiği düzeltme yazısının sayfada yer aldığını belirtti. Makam arabası alındığını ancak bunun HAK-İŞ'in demirbaşı olduğunu kaydeden Uslu, kendisinin bu araba markasıyla statüsü kazanma derdinin bulunmadığını kaydetti. Teklif üzerindeki görüşmeler öncesinde, TBMM'nin 1 Ekim 2011 tarihine kadar tatile girmesini öngören Danışma Kurulu önerisi kabul edildi.