TBMM tatile girdi

TBMM Genel Kurulu, mesaisinin son gününde, Türkiye ile İran Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı'yı görüştü. Tasarı, müzakerelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. TBMM tasarının yasalaşmasının ardından 1 Ekim’e kadar tatile girdi.

TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, Türkiye ile İran Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun tasarısının yasalaşmasının ardından, birleşime ara verdi. Bahçekapılı, olağanüstü çağrı yazısında yer alan konuların ele alındığını ve başka görüşülecek konu kalmadığını belirterek, birleşimi, Meclis'in yeni yasama yılı açılışının yapılacağı 1 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'de toplanmak üzere kapattı.

Bahçekapılı, milletvekillerine iyi tatiller diledi. Bahçekapılı'nın bu sözlerinin ardından milletvekilleri Başkanlık Divanı'na giderek, Ayşe Nur Bahçekapılı ve Divan üyeleri ile tokalaştı.