TBMM’de “Viva Zapata” kavgası

Eray GÖRGÜLÜ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP’li vekillerle CHP’li vekiller arasında “Viva Zapata” kavgası yaşandı. CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, AKP’li vekillerin Cumhurbaşkanına methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini örnek gösterdi. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü söyleyen Şener’e yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, “Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtagler açıldı. Böyle bir ortamda Şener’in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz” dedi. Tepki gösteren bazı CHP’li vekiller, Varank’ın oturduğu bölüme yöneldi. Araya AKP’li vekiller de girince bir süre vekiller arasında itişme yaşandı. Toplantı 5 dakikalık aranın ardından devam etti.

Şener, Viva Zapata filmini hatırlattı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında AKP’li vekillerle CHP’li vekiller arasında “Viva Zapata” kavgası yaşandı. Görüşmeler sırasında söz alan CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, iktidar partisinin milletvekillerinin, Cumhurbaşkanının ne kadar yanlışı varsa onlar üzerine methiyeler dizdiğini belirterek, Viva Zapata filmini hatırlattı. Zapata karakterinin kurşuna dizilerek öldürüldüğünü belirten Şener, şunları söyledi: "Yasama organı yürütmeden bağımsızdır. Sayın Cumhurbaşkanının ne kadar yanlışı varsa o yanlışların üzerine bir destan yazıyorsunuz. Öğrencilik yıllarımda bir film izlemiştim Viva Zapata. Meksika'da köylü ayaklanmalarını anlatıyor. Despot bir yönetim var. Zapata köylülere önder oluyor, yönetimi devralıyor. Aynı o despot liderler gibi kardeşinin köylülere zulmettiğini görünce onu köylülerin önünde öldürüyor ve bir efsane, bir kahraman haline geliyor. Sonunda pusu kurularak kurşuna diziyorlar. Cesedi tanınmayacak şekle geliyor, köy meydanına atıyorlar.

Bazıları “Zapata ölmüş”, bazıları “Zapata ölümsüzdür” diyor

Herkes tartışmaya başlıyor. Bazıları 'Zapata ölmüş.' derken, bazıları 'Zapata ölümsüzdür, ölür mü hiç, ölmemiştir, yaşıyordur, bu ceset de onun değildir.' diyor. Bu tartışmalar arasında film şu cümle ile bitiyor, 'Güçlü lider zayıf toplumun eseridir. Güçlü toplum, güçlü lideri ne yapsın.' Demokratik kültür, toplumun güçlü olduğu, vekillerin güçlü olduğu, kendi kimliği ve kişiliğinin önemli olduğuna inanan bir rejimdir. Herkes kendisini birisinde birleştirmeye çalışıyor. Olur olmadık destanlar yazıyor. Bunlardan vazgeçin arkadaşlar. Toplum ve bu parlamento güçlü olduğu takdirde ülke düzelir."

Varank: Özellikle seçildiğini düşünüyorum

Şener’e yanıt veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sosyal medyada açılan “Ölmüş” etiketini hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı: “Çok çirkin kampanyanın döndüğü şu iki günde Cumhurbaşkanımızla ilgili çok çirkin hashtaglar açıldı. Öldüğüyle ilgili ifadeler, hasta olduğuyla ilgili ifadeler kullanıldı. Sayın Abdüllatif Şener, böyle bir ortamda Viva Zapata diye bir filmden bahsetti ve oradaki karakterin kasabanın ortasında öldürülmesinden bahsetti. Sayın Şener'in bu ifadesinin özellikle seçildiğini düşünüyorum. Bizim inanç anlayışımızda hiçbir yaratılmış kutsallaştırılmaz. Sayın Şener, siyaset arenasındaki yelpazede yer değiştirirken kendi medeniyet değerlerine de başkalaşmış. Keşke Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Ömer ile Ebubekir arasındaki hikayeyi anlatsaydı. Bizim kimseyi kutsallaştırmadığımızı hatırlardı."

Vekiller önce masaya vurarak tepki gösterdi

Varank'ın sözleri üzerine oturdukları masaya vurarak tepki gösteren bazı CHP milletvekilleri, "Bizim değerlerimiz derken CHP'yi ne olarak nitelendiriyorsunuz?" diyerek, Varank’tan özür dilemesini istedi. Varank da bu sırada, "Sayın Şener bizim medeniyet değerlerimize uzaklaşmış, bunu söylüyorum. Biz Cumhurbaşkanımızla siyaset yapıyoruz. Onun bu ülke için harcadığı emeğin farkındayız. Kendisi CHP'de siyaset yaptığı için Sayın Kılıçdaroğlu ile adının anılmasını istemiyor olabilir. Ben de CHP'de siyaset yapsaydım asla Kılıçdaroğlu ile anılmak istemezdim" diye konuştu.

Vekiller arasında itişme yaşandı

Masalara vurarak tepkilerini sürdüren CHP'li milletvekilleri bu kez de Bakan Varank’ın oturduğu bölüme giderek, Varank'tan özür dilemesini istedi. Bu sırada AKP’li milletvekilleri de araya girince bir süre vekiller arasında itişme yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine Komisyon Başkanı, oturuma 5 dakika ara verdi. Aranın ardından toplantıya kaldığı yerden devam edildi.