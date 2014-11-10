TBF'den Trabzonspor'a transfer yasağı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Trabzonspor Basketbol Kulübü'ne transfer yasağı getirdi.

TBF Yönetim Kurulu toplantısı sonrası internet sitesinden yapılan açıklamada, Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün 2013-2014 sezonu sözleşmeli sporcusu Cevat Alper Özcan'ın sözleşmeden doğan haklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe transfer yasağı getirilmesi hususunda yaptığı başvurusunun Hukuk Kurulu mütalaasını da dikkate alarak uygun görüldüğü ve kulübe transfer yasağı getirilmesine karar verildiği bildirildi.



Öte yandan yönetim kurulu toplantısında Galatasaray Kulübü'nün Banvit-Galatasaray Liv Hospital maçı için yaptığı itiraz da değerlendirilip, reddedildi.