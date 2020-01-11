Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen seçimi kazandı

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıktı. Bir dönem daha devlet başkanlığı görevini üstlenecek olan Tsai Ing-wen, başkent Taipei'de taraftarları önünde yaptığı konuşmada, "Tayvan olarak, yapılan her devlet başkanlığı seçimiyle hür ve demokratik yaşam tarzımıza ne kadar düşkün olduğumuzu gösteriyoruz" dedi. Konuşmasında uluslararası topluma da seslenen Tsai Ing-wen, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından izole edilen ülkesinin dünyada daha fazla kabul görmesini talep etti. Tsai Ing ayrıca, "Tüm ülkeler Tayvan'ı bir sorun olarak değil, bir ortak olarak görmeli" ifadesini kullandı.

Çin'in gölgesindeki ada

Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşundan bu yana Tayvan'da hiç egemen olmamasına rağmen söz konusu ada ülkeyi, Pekin'e bağlı olarak kabul ediyor. Demokratik bir cumhuriyet rejimi ile yönetilen ülkeyi sık sık silah zoruyla işgal etme tehdidinde de bulunan Çin, kendi ile ilişkide olan ülkelere Tayvan'ı bağımsız bir ülke olarak kabul etmeme şartı getiriyor. Bu sebepten dolayı örneğin Almanya da Tayvan'da sadece bir Alman enstitüsü ile temsil ediliyor.