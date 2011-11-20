Tayland'daki taşkınlar 600 can aldı

T24 - Tayland’da haftalardır süren taşkınlar yüzünden ölenlerin sayısı 600’ü geçerken ülkenin tarım ve ekonomisi büyük darbe yedi.



Tarım alanları ve fabrikalar sular altında kalırken dün nispeten sevindirici haber Başbakan Yingluck Şinavatra’dan geldi.



Bali’de Doğu Asya Zirvesi çerçevevinde ilk kez ABD Başkanı Barack Obama ile görüşen Şinavatra, Bangkok’un orta kesimlerinde sel sularının kısmen kontrol altına alındığını, başkenti ülkenin güneyine bağlayan otoyolun kapanmasını beklemediklerini söyledi. Obama ise gerekli her türlü yardımı sağlama sözü verdi. Fotoğraflarda, bir longoz ormanı (subasar ormanı) gibi su altında kalan ev, villalar ve Bangkok’un kuzeyindeki Ayutthaya eyaletinde bir otomobil fabrikasının sular altında kalan otomobilleri görülüyor.



