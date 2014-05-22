Tayland’da askeri darbe

Tayland Genelkurmay Başkanı Prayuth Chan-Ocha, açıklamasında askeri birliklerin ülkede düzeni yeniden tesis edeceğini ve siyasi reformlar yapılmasını sağlayacağını söyledi. Genelkurmay Başkanı'nın konuşması televizyondan yayınlandı. Prayuth Chan-Ocha, ülkenin olabildiğince kısa sürede 'olağan haline' dönmesini istediklerini belirtti.
Tayland'da ordu ülkede devam eden siyasi istikrarsızlık üzerine salı günü sıkıyönetim ilan etmişti. İlerleyen günlerde ülkedeki farklı siyasi gruplar arasında uzlaşma sağlanmasına çabalanmış ancak görüşmelerden sonuç alınamamıştı.
Hükümet, seçime gidilmesi üzerinde ısrar ederken, muhalefet hükümeti işlerini devralacak bir konsey kurulmasını talep etmişti.
Tayland'da kasım ayından bu yana hükümete karşı gösteriler devam ediyordu.