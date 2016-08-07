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Dünya
Deutsche Welle

Tayland'da anayasa referandumu

Taylandlılar askeri darbeyle yönetime gelen cunta yönetiminin hazırladığı anayasa taslağı referandumu için sandık başında.

07 Ağustos 2016 15:11


Taylandlılar, cunta yönetiminin hazırladığı anayasa taslağını oylamak için sabahın erken saatlerinde oy verme merkezleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Askeri yönetim, referandum öncesi anayasa taslağı üzerine yapılacak tartışmaları ve eleştirileri yasaklamış, yasağa uymayanlar hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılacağı açıklanmıştı. Referandum öncesinde her tür propaganda da engellenmişti.

Askeri yönetim anayasa taslağının Tayland'daki siyasi çatışmaları sonlandıracağını ve demokratik seçimlerin ancak bu şekilde gerçekleştirilebileceğini savunurken, akademisyenler ve medya mensupları taslağın askeri cuntanın sırtını sağlama alacağı eleştirisini getiriyor. Söz konusu anayasa taslağı senato üyelerinin askeri cunta tarafından seçilmesine ve milletvekili olmayan birinin başbakan olmasına olanak sağlıyor.

Tayland'da düzenlenen geniş çaplı gösteriler üzerine eski Başbakan Yinglak Şinavatra, 2 Şubat 2014'te erken seçim kararı almış, ancak seçimler muhalifler tarafından engellenmiş ve iptal edilmişti. 2015 mayısında Genelkurmay eski Başkanı Prayuth Çan-oça ülkenin güvenlik sorunuyla karşı karşıya olduğunu gerekçe göstererek, yönetime el koymuş, senato feshedilmişti.

İlk seçim sonuçlarının bugün akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılması, kesin sonuçların ise üç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Pokemon Go uyarısı

Tayland seçim kurulu referandum öncesi sandıkların yakınında 'Pokemon Go' oynanmaması konusunda da uyarılarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu üyesi Supachai Somcharen, "Eşine az rastlanır bir Pokemon bulunsa bile oy verme merkezlerinin yakınında Pokemon Go oynanmaması'' konusunda uyardı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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