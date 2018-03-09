Tayfun, Bundesliga'yı 'Korkut'uyor

Almanya’da, herkesin düşecek gözüyle baktığı Stuttgart’ı ayağa kaldıran Tayfun Korkut, çıktığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Rakiplerin korkulu rüyası olan Korkut, takımı 14.’lükten alıp 9. sıraya kadar çıkarttı.

Türkiye’de genç teknik adamların şans bulamadığı bir dönemde Tayfun Korkut, ülkemizi Almanya’da başarıyla temsil ediyor. A Takım seviyesinde Kaiserslautern ve Leverkusen deneyimleri bulunan Korkut, Almanya 1. Ligi Bundesliga’da küme düşeceği düşünülen Stuttgart’ta şu ana kadar harikalar yarattı. 43 yaşındaki teknik adam gelmeden önce son 8 maçta sadece 1 galibiyeti bulunan Kırmızı-Beyazlılar, onun gelişiyle çıkışa geçti. Korkut’lu Stuttgart, yeni hocasıyla çıktığı 5 maçlık seriye önce Wolfsburg beraberliği ile başladı ve daha sonra sırasıyla M’Gladbach, Augsburg, Frankurt ve Köln’ü devirdi.

Tek beraberliği var

Almanya'da 5 mücadelede 13 puan toplayan ekip, bir anda 14. sıradan, 33 puanla 9. sıraya kadar zıpladı. Yönetimin tam desteğini arkasına alan Korkut’un takımında eski Beşiktaşlılar Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.