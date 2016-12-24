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Yaşam

Tavuk dürümden bonzai çıktı

Dürümün içinde 6 adet ekstazi hap da ele geçirildi

24 Aralık 2016 20:28

Sivas'ta çöp konteynerine atılan tavuk dürümün içinde bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Sivas'a otobüsle yolculuk yapan E.A'nın uyuşturucu bulundurduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolculuk yaptığı aracın muavinine, otobüsteki çöplerin nereye boşaltıldığını soran ve şüpheli hareketlerde bulunan E.A'yı takibe aldı.

Bir süre sonra yolcu otobüsünün çöplerini döktüğü konteynere yönelen ve buradan içinde uyuşturucu bulunan tavuk dürümü çıkaran E.A, suçüstü yakalandı.

 

Tavuk dürümden bonzai ve ekstazi haplar çıktı

 

Tavuk dürümün içinde 16 gram bonzai ve 6 ekstazi hap ele geçirildi.

E.A'nın, takip edildiğini anlayınca kent merkezi yakınlarındaki polis kontrol noktasında içinde bonzai ve uyuşturucu hap bulunan tavuk dürümü, otobüsteki çöp kutusuna attığı belirlendi.

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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