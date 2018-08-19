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Tatlıcılarda bayram telaşı

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA'da Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlıcılarda hareketlilik başladı

19 Ağustos 2018 14:21

Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da Kurban Bayramı\'nın yaklaşmasıyla birlikte tatlıcılarda hareketlilik başladı.
Adana\'da bayram öncesi vatandaşlar tatlılara büyük ilgi gösteriyor. 36 yıldır tatlıcılık yapan Nihat Erçelik, \"Tatlıcılık bizde baba mesleği. 36 yıldır tatlıcılıkla uğraşıyorum. Her bayram işlerimizde biraz artış oluyor. Bu bayram da, bayram gelmeden işlerimiz yoğunlaşmaya başladı. Vatandaşlarımızın tatlıya talebi arttı\" dedi. En çok satılan tatlının baklava olduğunu belirten Nihat Erçelik, \"Fıstıklı baklavaya ve taş kadayıfa olan talep diğer tatlılara göre daha fazla\" diye konuştu.

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