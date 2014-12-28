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Dünya
Deutsche Welle

Tatilciler yolda kaldı

Kayak tatili için Fransız Alplerine giden binlerce kişi yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

28 Aralık 2014 18:38


Fransız yetkililerin verdiği bilgiye göre Mont Blanc dağı çevresindeki kayak merkezlerine gitmeye ya da buradaki tatillerini tamamlayıp eve dönmeye çalışan yaklaşık 15 bin araç yolda kaldı. Yolda kalanlar için bölgede acil barınma imkanları oluşturulduğu kaydedildi.

Yetkililer dün Fransa’nın Savoie kentindeki 40 beldede oluşturulan acil barınma noktalarında akşam saatlerinde yaklaşık 10 bin kişilik yatacak yer olduğunu duyurmuştu. Ancak kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yollardaki durum giderek kötüleşti. Öğle saatlerinden itibaren yetkililer sürücülere gecelemek için mümkün olduğunca erken mola vermeleri uyarısında bulunmaya başladı. Buna rağmen birçok kişi planladıkları noktalara ulaşamadıkları için geceyi otomobillerinde geçirmek zorunda kaldı.

Hautes-Alpes ve Haute-Savoie şehirlerinde de acil barınma noktaları oluşturuldu. Fransa genelindeki toplam 19 kentte kar yağışı ve buzlanma nedeniyle alarm seviyesi turuncuya yükseltildi. Isère kentinde buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlanan 27 yaşındaki bir sürücü hayatını kaybetti. Polis zincir takmayan sürücülerin yola devam etmesine izin vermedi.

Fransa genelindeki birçok otobanda trafik kilitlenirken, demiryollarında ise genel olarak sıkıntı yaşanmadığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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KayakFransız AlplerineMont BlancFransa SavoieHautes-AlpesHaute-SavoieWelle Türkçe DW/AFP BW/BK

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