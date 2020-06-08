Tatilciler Bodrum'a akın etti: 170 binlik nüfus 700 bine ulaştı

1 Haziran'da seyahat kısıtlamasının kalkması ve yeni normalleşme süreci tatilcilerin Bodrum'a akın etmesine neden oldu. Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluşurken, Muğla'ya giren araç sayısı 500 bine ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 170 bin nüfusu olan ilçesinin nüfusunun 700 bine çıkacağını açıkladı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün da Muğla'ya akın akın tatilci geldiğini belirtti.

Ege kıyılarına özellikle başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Konya olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden göç başladı. 170 bin nüfusu olan Bodrum'da tatilci sayısıyla birlikte nüfus 4 katına çıkarak 700 bine ulaştı. Akıcı olarak seyreden trafikte araç kuyrukları da dikkatlerden kaçmadı. İlçede yaşayan vatandaşlar ve tatilciler sahillere akın etti. Tıka basa dolan sahillerde sosyal mesafe kuralları ise hiçe sayıldı. Özellikle halk plajlarında adım atacak yer kalmadı.

Yerli turistler ev ve tekne kiralamayı tercih ediyor