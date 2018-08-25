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Tatil dönüşü Bolu'da trafik rahat

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinden dönenlerin TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturmasına rağmen ulaşımda aksama olmadı

25 Ağustos 2018 20:51

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KURBAN Bayramı tatilinden dönenlerin TEM yolunun Bolu geçişinde yoğunluk oluşturmasına rağmen ulaşımda aksama olmadı. 
Tatilciler, 9 günlük bayram tatilinin son gününde oluşabilecek yoğunluğa kalmamak için dün yola çıkmaya başladı. TEM\'in Bolu kesiminde, İstanbul yönünde dün başlayan yoğunluk, bugün azalarak devam etti. Yolun Gerede, Yeniçağa, Dörtdivan, Çaydurt ve Elmalık kesimlerinde ise yoğunluğun fazla olduğu görüldü. Akıcı yoğunluk, Bolu Dağı Tüneli çıkışında da sürdü. Sürücüler, TEM\'in Bolu kesiminde sıkıntı yaşamadan yola devam etti.

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