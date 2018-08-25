Tatil bitti, dönüş çilesi bitmedi

Mustafa SUİÇMEZ- Mehmet ANDAÇ- Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- ÇANAKKALE\'de Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü ve 4\'üncü günü başlayan tatilcilerin dönüş çilesi bugün de devam etti. Kent merkezinden Eceabat ilçesine ve Kilitbahir köyüne geçişler için feribot iskelesinde oluşan araç kuyruğu yaklaşık 2 kilometreyi buldu.

Ege sahillerinde Kurban Bayramı tatilini geçiren vatandaşların, trafikte hafta sonu yoğunluk yaşanabileceğini düşünerek bayramın 3\'üncü ve 4\'üncü günü başlayan dönüşleri bugün de devam etti. Özellikle İstanbul ve Trakya\'daki bazı kentlerde oturanların geçiş güzergahı olan Çanakkale Boğaz hattında, Gestaş firmasının toplam 11 feribot ile aralıksız sefer yapmasına karşın, iskelelerde uzun araç kuyrukları oluştu. Bayramın 3\'üncü günü 4, bayramın 4\'üncü günü ise 5 kilometreyi bulan Çanakkale merkez feribot iskelesindeki araç kuyruğu, bugün biraz azaldı. Çanakkale feribot iskelesinde bekleyen tatilciler, kendilerine feribot sırası gelmesi için kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa ve Piri Reis Caddesi\'nde yaklaşık 2 kilometreye yakın kuyruk oluşturdu. Trafik ekipleri, yoğunluğun önüne geçmek için çaba harcadı.

BİR HAFTADA 122 BİN ARAÇ GEÇTİ

Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yaşanan yoğunluk nedeniyle seferlerin saatsiz olarak doldur-boşalt sistemiyle yapıldığını belirtti. Çanakkale- Kilitbahir hattında 4, Çanakkale- Eceabat hattında 3, Lapseki- Gelibolu hattında 4, Gökçeada- Kabatepe hattında 3, Geyikli- Bozcaada hattında ise 2 feribot olmak üzere toplam 16 feribot hizmet vermeye devam ediyor. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş. yetkilileri, Çanakkale’deki feribot iskelelerinden 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bugüne kadar bir hafta içinde 122 bin aracın geçiş yaptığını belirtti.

EDREMİT\'TE DÖNÜŞ YOLLARINDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Balıkesir’in Edremit ilçesi E-87 karayolunda tatilcilerin dönüşe geçmesiyle birlikte uzun araç konvoyları oluşuyor. 9 günlük Kurban Bayramı ile birlikte iç turizmin gözde merkezlerinde Edremit’te, nüfus 1,5 milyona yaklaşmıştı. Dönüşe hafta sonuna bırakmadan dönmek isteyenler ile yollarda uzun araç konvoyları oluşturuyor. Özellikle Akçay, Güre ve Altınoluk gibi önemli turizm bölgelerinin bağlantı yollarında kilometrelerce araç konvoyu oluşuyor.



FOTOĞRAFLI