-TASİŞ OPERASYONUNDA 60 GÖZALTI İZMİR (A.A) - 01.04.2011 - Gümrük Müsteşarlığı Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TASİŞ) bağlı İzmir Şube Müdürlüğüne yönelik ''ihale yolsuzluğu'' iddialarıyla ilgili bu sabah gerçekleştirilen operasyonda TASİŞ İzmir Şube Müdürü, bazı şube çalışanları ile ihalelere katılan çok sayıda iş adamının aralarında bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bu sabah gerçekleştirdiği ve İzmir, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Manisa, Denizli ile Mersin illerini kapsayan operasyonunun, polise gelen bir ihbar mektubu üzerine başlatıldı. TASİŞ İzmir Şube Müdürlüğünde gümrük mallarının satış ihalelerinde yolsuzluk yapıldığına ilişkin ihbar mektubunun gelmesinin ardından takibin 1,5 yıl sürdüğü, 8 ilde belirlenen 100 ayrı adrese yaklaşık bin polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği öğrenildi. Operasyonda gözaltına alınan 60 zanlı arasında TASİŞ İzmir Şube Müdürü N.Ç, 4 şube çalışanı ve çok sayıda iş adamının da bulunduğu, birçok silah ele geçirildiği belirtildi. İzmir'de hafriyat işi yapan iş adamı G.N. elebaşılığında ''çıkar amaçlı suç örgütü oluşumuna'' giden zanlıların, gümrük mallarının satışıyla ilgili ihale şartları, ihaleye katılanlar ve verilen teklif içerikleri konularında aralarında bilgi akışı sağladıkları, ihalelere anlaşmalı oldukları şirketlerin katılımını sağlayarak rekabet ortamı yaratmış gibi gösterdikleri, ihaleye dışarıdan katılmak isteyen firmaların da menfaat veya tehditle çekilmelerini sağladıkları iddia edildi. Gözaltına alınan zanlıların sorgulanmasına henüz başlanmadığı ve operasyonun genişletilebileceği bildirildi.