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Ekonomi

'Taşeron işçiler, heyecanla bekliyor'

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ÖZ İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Türkiye'de 1 milyona yakın taşeron işçinin yapılacak düzenlemeleri heyecanla beklediğini belirterek, "Umarım, taşeron işçisinin beklediği şekilde sonuçlanır

05 Aralık 2017 18:50

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ÖZ İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Türkiye\'de 1 milyona yakın taşeron işçinin yapılacak düzenlemeleri heyecanla beklediğini belirterek, \"Umarım, taşeron işçisinin beklediği şekilde sonuçlanır. Herkes, bundan memnun olur\" dedi.
Öz İplik-İş Sendikası tarafından Antalya\'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezindeki bir otelde \'Çalışma Hayatı Yasal Düzenlemeler ve Uluslararası Sendikal Bakış Eğitim Semineri\' düzenlendi. Seminerin açılışında konuşan Öz İplik-İş Genel Başkanı İnanç, örgütlü bulundukları iş yerlerinin sorumlularıyla işçi ve işverenin seminerde bir arada olacağını söyledi. Son çıkan torba yasa kapsamında, iş mahkemeleriyle ilgili ara buluculuk sisteminin gündeme geldiğini dile getiren İnanç, \"Ülkemizde yeni gündeme gelen ara buluculuk sisteminde amaç, mahkemeye gitmeden bu sorunun çözülmesidir. Çalışma hayatındaki bu kangren olan, yıllarca süren, tarafların bir şekilde anlaşamadığı, uyuşamadığı tazminat davaları gibi davaların ara buluculuk sistemi ile çözülmesi konuları hakkında bu eğitim seminerinde istişarelerde bulunacağız\" dedi.
\'1 MİLYONA YAKIN ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİ MEVCUT\'
Çalışma hayatının çok dinamik olduğunu, bu nedenle sorunlarla devam ettiğini kaydeden İnanç, \"Gündemimizde, bir taşeron konusu var. Bugün, yarın bu konu netleşecek. Bu çalışanlar, işçi statüsünde mi olacak yoksa özel statüde mi çalışmış olacak? Türkiye\'de 1 milyona yakın çalışan taşeron işçi mevcut. Bunlar, heyecanla bekliyor. Umarım, taşeron işçisinin beklediği şekilde sonuçlanır. Herkes, bundan memnun olur. Onlar da iş güvenliğini alan, kıdem tazminatlarına ulaşabilen ve haklarını almış şekilde çalışma hayatlarına devam edebilirler\" diye konuştu.
\'TAMAMI DEVLET MEMURU OLMAK İSTİYOR\'
Taşeron çalışanların sıkıntısının, kıdem tazminatlarına ulaşamamak ve yaşam şartlarının altında ücret almak olduğuna vurgu yapan İnanç, şunları söyledi: 
\"Bu ihtiyaçlar, çözülürse tabi yüzde 100 işçinin ihtiyacına cevap verecek, diye bir şey olmaz; çünkü işçinin tamamı, devlet memuru olmak istiyor. Devlet ise özel statülü kullanmak istiyor. Sadece taşeron işçiler değil, bununla birlikte 5 ay 29 gün çalışan mevsimlik işçilerle ilgili sorunun çözülmesi gerekir. Çalışma Bakanı\'mız, masanın iki tarafında da bulunduğu için bu sorunu kendisi biliyor. İşçi ve işverenlerin beklentisini biliyor.\"

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