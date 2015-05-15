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Ekonomi
Deutsche Welle

‘Taş Devrine döneriz’

Yunanistan Maliye Bakanı, Drahmi’nin yeniden yürürlüğe sokulmasının Taş Devrine dönüş anlamına geleceğini belirterek, Euro Bölgesi’nden çıkmalarının söz konusu olmadığını söyledi.

15 Mayıs 2015 01:31


Yunanistan Maliye Bakanı Yannis Varufakis ülkesinin Euro Bölgesi'nden çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek, “Drahmi'nin yeniden tedavüle sokulması Yunanistan'ı Taş Devrine geri döndürür” diye konuştu. Varufakis, “Gerçi eski para birimi Drahmi'ye geri dönülmesi taraftarı değilim. Ama Yunanistan'ın Euro Bölgesi'ne hiç girmemesi daha iyi olurdu. O zaman ülke rekabet gücünü iyileştirebilirdi” dedi. Yunanistan Maliye Bakanı Euro Bölgesi ile ilgili olarak, “Ama bir kez içine girdiysen çıkış yolu da yoktur” ifadesini kullandı.

"Daha fazla zaman gerekli"

Avrupa Merkez Bankası'na (AMB) borçların ödenmesi için daha fazla zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Varufakis, tahvil vadelerinin uzatılması gerektiğini, bunun çok basit olduğunu ve AMB'nin de bunu bildiğini kaydetti. Yunanistan'ın temmuz ayında AMB'ye 3.5 milyar euroluk borç geri ödemesi bulunuyor. Hemen ardından ağustos ayında da AMB'ye 3.2 milyar euroluk borç ödemesi yapılması gerekiyor.

Yunanistan önümüzdeki haftalarda taze para akışının gerçekleşmemesi durumunda iflas tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Euro Bölgesi ve Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 7.2 milyar euroluk kaynağın gelmemesi durumunda müflis konumuna düşecek olan Yunanistan'ın ortak para birimi Euro'dan ayrılması gündeme gelebilecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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