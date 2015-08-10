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Dünya
Deutsche Welle

Tartışmalı soruşturma durduruldu

Netzpolitik sitesinin iki editörüne yönelik 'vatana ihanet‘ suçlamasıyla açılan soruşturma durduruldu. Site kurucusu Markus Beckedahl, "Bu yeterli değil" diyerek soruşturma kararını verenlerin açıklanmasını istedi.

10 Ağustos 2015 17:51


Federal Başsavcılık, Almanya'da büyük tartışmalara neden olan “Netzpolitik.org” haber sitesinin iki editörüne yönelik olarak ‘vatana ihanet' suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın durdurulduğunu duyurdu. Federal Başsavcılık'ın internet sitesinde yayınlanan konuya ilişkin açıklamada, Adalet Bakanlığı ile Başsavcılığın soruşturmaya konu olan iki site editörü tarafından yayınlanan belgelerin ‘gizli devlet belgeleri' olmadığı görüşünü paylaştığı belirtildi. Açıklamada, gazetecilerin haber kaynağının kimliğinin açıklığa kavuşturulması için başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği kaydedildi. Başsavcılık, bu kişi veya kişiler hakkında ‘meslek sırrını ihlal' şüphesinin sürdüğünü açıkladı.

Netzpolitik editörleri ise bu adımı yeterli bulmadı. Netzpolitik.org sitesinin kurucusu Markus Beckedahl dpa'ya açıklamasında, gazetecilerin 'apaçık hatalı olduğu görülen' bu soruşturmanın başlatılması kararının sorumlusunu bilmek istediklerini belirtti. Beckedahl, açıklığa kavuşturulması gereken hususlar olduğunu belirterek, “Federal hükümette kimin ne zaman soruşturmalardan haberdar olduğunu bilmek istiyoruz” dedi. Beckedahl, haber kaynaklarına yönelik soruşturmanın da durdurulmasını istedi.

Meslek örgütleri tepkili

Meslek örgütleri de skandalın aydınlatılmasını talep etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü Almanya temsilciliği, böyle bir olayın ‘bir daha asla tekrar etmemesi' gerektiği uyarısında bulundu. Almanya Gazeteciler Birliği de süreç hakkında kamuoyunun aydınlatılmasını talep etti. Örgüt, vatana ihanet suçuna ilişkin düzenlemelerin gözden geçirilmesini ve gazetecilerin bu tür hukuki kovuşturmalardan muaf tutulmasını istedi.

Netzpolitik.org sitesinde Almanya iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Dairesi'nin internetteki izleme faaliyetlerini genişletmeyi planladığına dair iki haber yayınlanmıştı. Federal Başsavcılık, bu haberlerde ‘gizli devlet belgeleri' kullanılarak ‘vatana ihanet' suçu işlendiği gerekçesiyle soruşturma başlatmış, tartışmalı soruşturma geçen hafta Federal Başsavcı'nın görevden alınması ile farklı bir boyut kazanmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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