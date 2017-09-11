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Tartışma sonucu öldürüldü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de 34 yaşındaki Mustafa Demirkol, uyuşturucu ticaretinden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu tabanca ile vurularak öldürüldü

11 Eylül 2017 15:25

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 34 yaşındaki Mustafa Demirkol, uyuşturucu ticaretinden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu tabanca ile vurularak öldürüldü.
Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre işsiz olan Mustafa Demirkol, uyuşturucu ticaretinde yaşanan anlaşmazlık nedeniyle, olaydan bir gün önce tartıştığı 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Adları tespit edilemeyen 3 kişi olay sonrası kaçarken, tabancayla ağır yaralanan Demirkol ise, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Demirkol, doktorların tüm müdahalesine rağmen öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay sonrası soruşturma başlatarak, zanlıları arama çalışmasını sürdürüyor.

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