Tarihin en ünlü 10 el sıkışması

Kim Jong-un ve Donald Trump zirvesi, görevdeki bir ABD Başkanı ve Kuzey Kore liderinin ilk buluşması oldu ve ikili Singapur'da kameraların önünde el sıkıştı.

Bu birçok kişi için tarihi bir andı. Peki neden böyle basit bir jest, anlık bir el sıkışma bu kadar kayda değer bir şey?

Tarihi el sıkışmaların hepsi mutlu sonla bitmedi, ancak tarihteki önemli anlar olarak kayda geçti.

22 Eylül 1938 - Alman diktatör Adolf Hitler ve dönemin İngiltere Başbakanı Neville Champerlain, Almanya'nın Bonn kenti yakınlarındaki Godesberg'te bulunan Dreesen Oteli'nde el sıkıştılar.

İkili, Almanya'nın o dönem Çekoslavakya'nın bir parçası olan Südet'i işgalini görüşmek üzere bir araya gelmişti.

Chemberlain İngiltere'ye barışı garanti altına aldığını düşünerek dönmüştü. Bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı Başladı.

23 Temmuz 1945 - ABD Başkanı Harry Truman, İngiltere Başbakanı Winston Churchill ve Sovyet lider Joseph Stalin ile Postdam Konferansı'nda el sıkıştı.

Üç lider, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın, özellikle de Almanya'nın kaderine karar vermek için toplanmıştı.

Fransız lider Charles de Gaulle konferansa davet edilmemişti.

2 Temmuz 1964 - ABD Başkanı Lyndon B. Johnson ve Martin Luther King, Beyaz Saray'da Vatandaşlık Hakları Yasası'nın imzalanması sırasında el sıkıştılar.

Yasayla kamusal alanda ve istihdamda ırk, renk, din, cinsiyet ve etnik kimlik temelinde ayrımcılık yapılması yasaklandı.

21 Temmuz 1972 - Komünist Çin'in lideri Mao Zedong, Çin'in başkenti Pekin'de ABD Başkanı Richard Nixon ile el sıkıştı.

El sıkışma, iki ülkenin 23 yıl boyunca ilişkileri dondurmasının ardından Nixon'ın Çin ziyareti sırasında gerçekleşti.

Ziyaret iki ülke arasında yıllardır süren düşmanlığı ve güvensizliği hemen bitiremedi, ancak onlarca yıl sürecek kârlı ticaret anlaşmalarının kapısını açtı.

Kasım 1985 - Sovyet lider Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı Ronald Reagan İsviçre'nin Cenevre kentindeki ilk zirvelerinde, sahnede birbirlerine doğru yürüyüp, el sıkıştılar. Soğuk Savaş'ın sonu geliyordu.

4 Temmuz 1990 - İngiltere Başbakanı Afrika Ulusal Kongresi (ANC) lideri Nelson Mandela ile başbakanlık konutunun önünde el sıkıştı.

Thatcher bir dönem ANC'ye "tipik bir terör örgütü" demişti.

Mandela daha sonra 1994'te Güney Afrika Cumhurbaşkanı oldu.

13 Eylül 1993 - Filistin lideri Yaser Arafat, İsrail Başbakanı İzak Rabin ile Washington'da el sıkıştı.

Liderler İsrail ve Filistin Yönetimi arasındaki Oslo Anlaşması'nın imza törenine katılıyordu. Ev sahibi de dönemin ABD Başkanı Bill Clinton olmuştu.

27 Haziran 2012 - Kraliçe 2. Elizabeth Kuzey İrlanda yönetiminin Başbakan Yardımcısı Martin McGuiness ile el sıkıştı.

Kraliçe, eski IRA lideri olan siyasetçiyle Belfast'ta görüşmüştü.

El sıkışma saniyeler sürdü, ama o anın büyük bir tarihi önemi vardı.

McGuiness daha sonra görüşmeyi "İngiltere ve İrlanda ile İrlanda halklarının, kendi arasındaki yeni bir ilişkiyi tanımlama potansiyeli olduğunu" söylemişti.

21 Mart 2016 - ABD Başkanı Barack Obama ve Küba lideri Raul Castro, Havana'daki Devrim Sarayı'nda el sıkıştı.

Barack Obama neredeyse yüz yıldır komünist Küba'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.

Görüşme resmi bir havada geçmişti. Ancak Castro ABD'nin uzun süredir ülkesine uyguladığı ambargodan şikayet etti ve ilişkilerin tam anlamıyla normalleşmesi için ambargoların kalkması gerektiğini söyledi.

23 Haziran 2016 - Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos "Timoşenko" diye bilinen FARC lideri Timoleon Jimenez ile barış anlaşması imzaladıktan sonra el sıkıştı.

Anlaşma, Latin Amerika'nın en uzun süren iç savaşı olarak bilinen 52 yıllık çatışmanın sona erdirilmesinde atılan hayati adımlardan biriydi.